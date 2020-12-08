İnce'den yeni parti açıklaması: Tek başımıza 50+1 alacağız

Yeni parti kurma hazırlığında olan CHP’li Muharrem İnce, gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk oldu.

CHP'de 'demokrasi kalmadığını' belirten İnce, "Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" dedi.

İnce, isminin hemen hemen belli olduğu partinin tek başına 50+1 alacağını söyleyerek, "Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'CHP ile neden ittifak yapmayalım?'

Partisinin Cumhur İttifakı'nda olmayacağını vurgulayan İnce, "Biz yola çıkarken 50+1'i alacağız diye çıkıyoruz, ittifakla yola çıkılmaz. Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız ama asla Cumhur İttifakı'nda olmayacağız. CHP ile neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım" diye konuştu.

'Tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı istiyorum'

İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bu böyle yarım kalmayacak" demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabii ki."