Kılıçdaroğlu'dan adaylık açıklaması: Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'in "Aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz. Bir ittifak oluşturduk adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefi de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz ilkelerle yola çıkarız. Meseleleri kişiye indirgemek yanlıştır. Olay Cumhurbaşkanı değil Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir. Biz vakti gelince Millet İttifakıyla oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş nasıl olacak, ne kadar sürecek bunlara karar vereceğiz. Olayın 'kılıçdaroğlu aday olacak mı' düzeyine indirgenmesi doğru da değil akılcı da değil. Konuşmamdan son derece rahatsız oldular. O nedenle konuyu başka yerlere çekmeye çalışıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHPlilerden gelen tepkilere ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi:

"Arkadaşlarımla sadece konuşmamla ilgili sohbet ettik. Toplumun farklı kesimlerinden çok güzel yankılar geldi. Hepsine şükran borçluyum. Toplumun demokrasiye sorunlarının parlamentoda dillendirilmeye ihtiyacı vardı ve konuşmamla bunu karşıladığımı düşünüyorum. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlar da beni aradılar, konuşmamdan dolayı güzel sözler sarf ettiler. "

Kılıçdaroğlu: "Adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ile ilgili #OlayTV Ankara Temsilcisi @oakarsucelik'e konuştu. pic.twitter.com/FPMkDvUlRO — OLAY TV (@Olaytvcomtr) December 8, 2020

​Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelere Kılıçdaroğlu'nun sözleri damga vurmuştu. Genel Kurul'da bütçe üzerinde konuşurken AK Partililerin "cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misin?" dediği Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" diye konuşmuştu.