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    CHP'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

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    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan cumhurbaşkanlığı için adaylığının görülmediğini belirterek "CHP, zamanı geldiğinde, Millet İttifakı'yla danışarak adayını TBMM Grubu olarak ilan edecektir" dedi.

    Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Meclis Genel Kurulu'nda başlayan 2021 yılı bütçesinin ilk günkü görüşmelerinin, 'çok renkli geçtiğini' belirten Altay, "Bütçelere geçmiş dönemlerde 'atılım bütçesi', 'yatırım bütçesi', 'büyüme bütçesi', 'onarım bütçesi', 'rehabilitasyon bütçesi', 'kalkınma bütçesi' gibi isimler verilirdi. Bu bütçeye bir isim verilecekse 'veda bütçesi'dir. Bu bütçe, AK Parti yönetimleri ve hükümetlerinin TBMM'ye sunduğu son bütçedir" diye konuştu.

    Bütçenin ön plandaki iki özelliğinin "israf" ve "haram" olduğunu ileri süren Altay, "Bu bütçe, sarayın akıl dışı israfına imkan verirken 5'li çeteye de haram kaynak sağlamaya devam eden, edecek bütçe gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

    Altay, asgari ücretin 3 bin 100 lira olmasını, imkanı varsa bunun 3 bin 800 liraya çıkarılmasını ve vergi dışı bırakılmasını istedi.

    Türkiye'de Cumhurbaşkanı maaşının, asgari ücretin 30,2 katı olduğunu ifade eden Altay, cumhurbaşkanı ya da başbakan maaşının asgari ücretin Almanya'da 16, Macaristan'da 13, Letonya'da 10, Yunanistan'da 9, İrlanda'da ise 4 katı olduğunu söyledi. Altay, "Cumhurbaşkanının elbette yüksek maaşı olsun, itirazımız yok ama bu, asgari ücretin 30 katı olursa dünyaya da kötü örnek olur." dedi.

    Altay, bütçede "insaf, vicdan ve vatandaşın olmadığını" söyledi. 

    'Her eve 3 bin lira ödeyebilmeliyiz'

    Türkiye'nin, haziranda normalleşme sürecine girmesiyle Kovid-19 ile mücadelede büyük açmaza sürüklendiğini savunan Altay, İstanbul'da 180, Hatay'da 77 kişinin öldüğü gün, "Türkiye'de toplam 200 kişi öldü" denildiğini, yoğun bakımlarda, morglarda kuyruk olduğunu belirtti.

    Esnaf ve çalışanın perişan olduğunu söyleyen Altay, faizsiz olarak tüm banka kredi ve kredi kartı borcu ödemelerinin, vergi ve SGK borçlarının mayısa kadar ötelenmesini, yeni çıkan yapılandırmada son başvuru süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasını, ilk etapta her eve mayısa kadar 3 bin lira ödenmesini, borç nedeniyle elektrik, su ve doğal gazın kapatılmamasını önerdi.  

    Altay, vatandaşların Kovid-19 ile mücadeleye katkıları sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesinin 3,5 milyon lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ise 4 milyon lirası olduğunu ancak bu paraların bloke edildiğini anlatan Altay, bunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

    Sağlık çalışanlarının feryadına kulak verilmemesi halinde her şey için çok geç kalınacağını ifade eden Altay, "Sağlık çalışanını şehit saymanın, Kovid-19'un meslek hastalığı olmasının kime ne zararı var?" diye sordu.

    'Yere batsın sizin hukuk reformunuz'

    CHP Grup Başkanvekili Altay, her şey özelleşirken telefon ve ortam dinlemesinin devletleştiğini ileri sürerek "Eskiden bunu FETÖ yapıyordu, şimdi devlet bizatihi yapıyor. Genel Başkan, telefonlarının dinlendiğini söyledi. Benim de dinleniyor." dedi.

    Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Suç duyurusunda bulunsunlar, gereği yapılır." dediğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sayın Bakan, bu ülkede senin bile dinlendiğin konuşuldu. Savcıya suç duyurusuna gerek var mı? Savcılar, hiç suç duyurusu olmaksızın TBMM'yi fezleke bombardımanına tutmuş. Ağzımızı açsak fezleke yollayan ey savcılar, ülkenin ikinci büyük partisi dinlendiğini iddia ediyor. Bir savcı, 'Nedir bu mesele' demez mi? Bunu yadırgamadım. Bir mafya bozuntusu, anamuhalefet liderini tehdit etti, hakaret etti, daha ifadesi alınmadı. Ama Aydın'da sosyal medyadan Alaattin Çakıcı'ya hakaret eden vatandaş cezaevinde. Sonra beyler hukuk reformu yapacakmış. Yere batsın sizin hukuk reformunuz. Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz sizden. Erdoğan, 'Ey Kılıçdaroğlu, senin aldığın nefesi biliyorum' dedi. Nereden biliyorsun?"

    Altay, Libya'ya gıda ve boya taşıyan Türk ticari gemisinde yapılan aramayı hatırlatarak, "İzmir'in Konak Meydanı'na bir Yunan savaş helikopterinin inmesi neyse o gemiye inen helikopterin yaptığı iş de aynı şey. Bu utancı bu millete yaşatan bu hükümete de yazıklar olsun." ifadesini kullandı. 

    CHP Grup Başkanvekili Altay, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına yönelik açıklamasının sorulması üzerine Altay, parti kurmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu belirterek, başarılar diledi.

    Altay'a, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yönelik maçın 4. Hakemi Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadeleri de soruldu. Altay, ırkçılığı, nereden ve kime gelirse gelsin asla kabul edemeyeceklerini vurgulayarak dünyadaki refleksleri de olumlu bulduğunu belirtti. Gösterdiği tepki dolayısıyla Başakşehir'i kutlayan Altay, Paris Saint-Germain'in de benzer tepki vermesinin olumlu olduğunu söyledi.

    'Belki vicdana gelmiştir'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?"ifadeleri ve adaylığa Millet İttifakı ile karar verileceğine dair sözleriyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

    "Demirel'in, 'Siyasette 24 saat uzundur' sözü vardır. Normal şartlarda seçim 2023'te. Kişisel olarak 2021'de Türkiye'nin bir seçimle yüz yüze geleceği kanaatini taşıyorum. CHP, son seçimlere Millet İttifakı ile girmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi noktasında o gün geldiğinde konuşulur. Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz. Hiç tereddüt yok. Sayın Genel Başkanımızın siyasetteki nezaketi bilinen bir özelliğidir. Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan Sayın Genel Başkanımızın bir adaylığı görülmemektedir. Kendisinin de benzer açıklaması vardır. CHP, zamanı geldiğinde, Millet İttifakı ile danışarak adayını TBMM Grubu olarak ilan edecektir. Bunda tereddüt yoktur. Kim cumhurbaşkanı adayı olacak bilmiyorum ama Erdoğan cumhurbaşkanı olamayacak."

    Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa partisi için de  ülkemiz için de isabetli olur." açıklamasına ilişkin soruyu ise "Belki Erdoğan vicdana gelmiştir. 'Bu kadar kötülük ettim, bir namuslu adam gelsin, şu ülkeyi kurtarsın, düzeltsin.' diye düşünmüş olabilir. Böyle düşündüyse de kendisine çok teşekkür ederim" şeklinde yanıtladı.

     

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Reform, TBMM, Millet İttifakı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Altay
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