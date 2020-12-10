CHP'li Başarır: Benim lafımın başını sonunu keserek beni linç edemezsiniz

CHP Mersin Milletvekili, TBMM Genel Kurulu'nda Tank Palet Fabrikası'na ilişkin sözlerinin kesilerek verildiğini söyledi ve "Benim lafımın başını sonunu keserek beni linç edemezsiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kürsüde söz aldı. Başarır, konuşmasında Tank Palet Fabrikası'nın satılmasına ilişkin eleştirilerinin ardından hakkında açılan soruşturmaya da değindi.

Başarır, milletvekilliği yaparken, Meclis'e bildirmeden bedelli askerlik yapan ve bu süreçte de maaş almaya devam eden AK Partili üç milletvekilini hatırlattı. AKP'li vekillerin sözlerine yanıt veren Başarır, "Sen arkadaşlarına bak. Hem bedelli askerlik yapıp hem bu devletten maaş almış. Benim askerlik terhis belgemde postal kokusu var senin arkadaşlarında dolar kokusu var" ifadelerini kullandı.

"Benim lafımın başını sonunu keserek beni linç edemezsiniz" diyen Başarır sözlerine şu şekilde devam etti:

"Benim alnım açık, bana laf atmayın. Ben bu ülkede onurumla şerefimle askerlik yapmış terhis almış insanım. Sen arkadaşlarına bak. Hem bedelli askerlik yapıp hem bu devletten maaş almış. Benim askerlik terhis belgemde postal kokusu var senin arkadaşlarında dolar kokusu var. Eğer ki bu ülkede bir savaş çıkarsa ben bu rozeti çıkartırım o üniformayı onurla giyerim. Benim lafımın başını sonunu keserek bir cümleyle beni linç edemezsin. Ben o konuşmamda Mehmetçik'in postalını vermem sana. Mehmetçik, asker benim başımın tacı. Ordu benim başımın tacı. Orduya hakaret eden şerefsizdir alçaktır ama şehide kelle diyen daha büyük şerefsizdir alçaktır"

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır: "Benim askerlik terhis belgemde postal kokusu var, senin arkadaşlarında dolar kokusu var" https://t.co/KNS7lnU6Uv pic.twitter.com/5lScWKKY2g — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) December 10, 2020

​Başarır, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştirmişti. "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satıldı" ifadesini kullanan Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözlere tepki göstermiş, RTÜK de yayınla ilgili inceleme başlatmıştı.

Başarır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Habertürk’teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir. Arkasındayım. Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur! Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir. İhanettir!" demişti.