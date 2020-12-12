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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun

    Altun: Bir şiir bahane edilerek Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz

    © AA
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202012121043388947-altun-bir-siir-bahane-edilerek-cumhurbaskanimiza-ve-ulkemize-sarf-edilen-saldirgan-ifadeleri/

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadelerine ilişkin "Bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz" dedi.

    Ömer Çelik
    © AA
    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki
    Altun, yaptığı açıklamada, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirini okuduğunu anımsatan Fahrettin Altun, "Bir şiir üzerinden yapay bir gerilim üretilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu şiirde, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinin, mağdur edilmiş bir halkta yarattığı hissiyat, duygulu bir şekilde dile getirilmekte ve hiçbir şekilde İran'ın adı geçmemekte, ima da edilmemektedir." ifadelerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şanlı bir mücadele ile Karabağ'daki işgale son veren Azerbaycan'ın kazandığı tarihi zaferin coşkusuna ortak olmak maksadıyla bu dizelere konuşmasında yer verdiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

    "Komşu bir ülkenin bölge barışı ve istikrarı adına da yeni bir sayfa açılmasına vesile olan haklı zaferinin coşkusunu paylaşmak yerine, bir şiirin işaret ettiği anlam çarpıtılarak anlamsız bir gerilim oluşturulmaya çalışılmasını ve bugüne kadar işgalci konumda bulunan Ermenistan'ı sevindirecek bir tutum sergilenmesini anlamakta zorlanıyoruz.

    Kasıtlı şekilde bağlamından koparılan bir şiir bahane edilerek Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik sarf edilen saldırgan ifadeleri kınıyoruz.

    İran'da mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi hedef alan kampanyanın, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cahromi tarafından 'Safevi dönemi İran haritası' paylaşımıyla tarih olmuş bir devletin sınırlarının gündeme getirilmesine kadar vardırılmasının da bölgemizde yürütülen barış çabalarına ve kardeşlik hukukumuza zarar verici mahiyet taşıdığı ortadadır."

    'İran tarafının tutumu protesto edilmiştir'

    © AA
    İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
    Ne Türkiye'nin ne de bir başka ülkenin toprakları üzerinde bu şekilde hak iddia edilmesine asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Fahrettin Altun, "İran makamlarının ülkemize yönelttiği haksız suçlamalara güçlü tepkimiz ve İran makamlarının bundan sonra ülkemize yönelik yaklaşımında azami özen ve hassasiyeti göstermesine ilişkin beklentimiz, dün akşam Dışişleri Bakanlığımıza çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisinin dikkatine getirilmiş, İran tarafının tutumu protesto edilmiştir." açıklamasına yer verdi. 

    Türkiye'nin, İran'ın zor zamanlarında uluslararası baskıları da göğüslemek pahasına İran devletinin ve halkının yanında durarak kendilerine destek olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

    "Bölgemizin barış, istikrar, huzur ve güvenliğinin ülkelerimize büyük sorumluluklar yüklediği bir dönemde, ikili ilişkilerimize gölge düşürebilecek her türlü tutum ve söylemden hassasiyetle kaçınılmasının son derece önemli olduğunu hatırlatıyoruz.

    İran makamlarına, bu vehimli ruh halinden bir an önce kurtulmalarını, ortak tarihi geçmişimizden ve halklarımız arasındaki güçlü bağlardan husumet değil olumlu bir gündem yaratmak için yararlanmalarını tavsiye ediyoruz."

    Etiketler:
    İran, Recep Tayyip Erdoğan, Şiir, Fahrettin Altun
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