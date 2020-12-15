Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD yaptırımları ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin S-400 yaptırımlarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararını hatırlatarak "Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, 'sizinleyiz, yanınızdayız' diyorum" dedi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

- Haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bildiriye imza atan 4 siyasi parti grubumuza teşekkür ediyorum. Savunma Sanayi Başkanı Demir sizinle gurur duyuyoruz. Sizin arkanızdayız.

- Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz; sizlerle gurur duyuyoruz. Milletimiz ve devletimiz adına, 'sizinleyiz, yanınızdayız' diyorum.

- Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir.