Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'ittifakı bozmak istiyor' sözlerine yanıt: İnandırıcılığı yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek. Cumhur ittifakı 2023'te iktidar olacak." dedi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapatılması çağrısı"na ilişkin değerlendirmesi de sorulan Kılıçdaroğlu, bu konuda önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianame yazarak ve delillerini sunarak karar vermesi gerektiğini, daha sonra da Anayasa Mahkemesinin bu konuda karar vereceğini hatırlatarak, "Erdoğan kapatılmasını istiyor mu bilmiyoruz ama Bahçeli istiyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuya ilişkin açıklamasına Bahçeli'nin isim vermeden tepki gösterdiğinin öne sürülerek, bu konudaki düşüncesi sorulan Kılıçdaroğlu, "O zaman Cumhur İttifakı'nda ne işiniz var, bozarsınız. 'Ben kapatılması talimatını verdim Erdoğan'a, medya aracılığıyla verdim.' Buna sen Numan Kurtulmuş üzerinden cevap verdin. Yani bu işe hiç girmeyeceğim diye. O zaman senin bu ittifakta ne işin var, ne işin var ittifakta, ayrılacaksın. Belki de ayrılma zemini arıyor. Bahçeli, çünkü MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var, ayrılmak istiyor olabilir." ifadelerini kullandı.