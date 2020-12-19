CHP'li Kaftancıoğlu: TBMM’den geçecek bir sonraki bütçe, halkın bütçesi olacak

Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 18, 2020
at fava bekle...
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Meclis'ten 316 oyla geçen 2021 bütçesinin hemen ardından bir paylaşım yaparak, "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak." dedi.
Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 18, 2020
at fava bekle...
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