Nedim Şener: FETÖ elebaşı kısmi felç oldu, mağaraya değil tedaviye çekilmiş

Hürriyet yazarı Nedim Şener, FETÖ lideri Gülen'in koronavirüs geçirdiğini söyledi ve "Doktorları, vücudunun sağ kol ve bacağında kısmı felç geçiren FETÖ elebaşına ilaç ve fizik tedavi önerdi" açıklamasında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 'Mağaraya değil tedaviye çekilmiş' başlıklı bugünkü yazısında FETÖ lideri Fethullah Gülen'in koronavirüs geçirdiğini ve kısmi felç olduğunu açıkladı.

“Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde” diyen Şener, örgüt içerisindeki tartışmaları hatırlatarak 'Gülen'in ölümünden sonra FETÖ'nün parçalanacağını' yazdı.

Şener yazısında şunları söyledi:

"Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında daha önce kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen’in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi. Doktorları, vücudunun sağ kol ve bacağında kısmı felç geçiren FETÖ elebaşına ilaç ve fizik tedavi önerdi. Yanındakilere, böylece iyileşebileceği söylendi. Ayrıca stresten mutlaka uzak kalması gerektiği tavsiye edildi. FETÖ elebaşının yanındaki yöneticiler bu durumu örgüt tabanı üzerinde kullanmaktan gecikmediler.

'Örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi'

Örgüt tabanına, 'Türkiye’deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fethullah Gülen çok ciddi şekilde rahatsızlandı' şeklinde mesaj göndererek, örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi.

Örgüt üyelerinin sosyal medyadaki tartışmalarına da yansıyan bilgilere göre FETÖ yapılanmasının, elebaşının ölümü ile parçalara ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. FETÖ elebaşının koronavirüse yakalanması ve hastalık seyrini ağır geçirmesi, ardından felç olması sıkıntıların su üstüne çıkmasına neden oldu. Bunların başında maddi problemler geliyor.

FETÖ yönetiminin ilk kez, örgüt elebaşına yakın isimlere her ay verdiği maaşı ödeyemediği bildiriliyor."