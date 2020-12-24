CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, mecliste tabutlu basın toplantısı yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay’daki koronavirüs vakalarındaki artışa ve yüksek ölüm oranlarına dikkat çekmek için TBMM’de tabutlu basın toplantısı düzenledi.

Topal, basın toplantısında “gençlerimiz tabuta giriyor, Hatay halkına hükümetin borcu var” dedi. Hatay’daki hastane kısıtlılığına dikkat çeken Topal, “Defne ilçemizde hastane yok, Arsuzda hastane yok. Vatandaşımız İskenderuna gidiyor. Belen de öyle. Fayasta hastane yok. Oradakiler de İskenderuna gidiyor. İskenderun’da Hatay’da yeterince doktor yok” ifadelerini kullandı.

Topal, basın toplantısını elindeki tabutu kaldırıp “Hatay ölmesin, Hatay yaşasın” diyerek sonlandırdı.