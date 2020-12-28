Çavuşoğlu ve Lavrov 29 Aralık'ta Soçi'de görüşecek

Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı 29 Aralık 2020 tarihinde Soçi’de gerçekleşecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başkanlık edecek.

Toplantıda iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacak.