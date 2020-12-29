DEVA Partisi Başkanı Babacan: 'Beka beka' dedikleri bir kişinin şahsi bekasına dönmüş durumda

Partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat döneminde ODTÜ'de okuyan kız kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 defa okuldan uzaklaştırıldığını açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı. Babacan, "Şu anda 'Beka beka' dedikleri tamamen bir kişinin şahsi bekasına dönmüş durumda" ifadelerini kullandı.