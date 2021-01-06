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    Çetin Osman Budak

    Pandemide şeffaflık araştırması: Türkiye 100 ülke arasında 97’nci

    © AA
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202101061043520590-pandemide-seffaflik-arastirmasi-turkiye-100-ulke-arasinda-97nci/

    CHP'li Budak, TotalAnalysis’in hazırladığı "Covid Veri Şeffaflık Endeksi” verilerini açıkladı. Türkiye’nin 100 ülke arasında 97. sırada yer aldığını belirten Budak, “Ülkemiz dünyada sadece diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore’yi ve ülkesinde hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Türkmenistan’ı ve Sırbistan’ı geride bırakabilmiştir” dedi.

    Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana 200'den fazla ülke ve 2 bin 200'den fazla bölgede Kovid-19 verileri toplayan İngiltere merkezli bağımsız analiz şirketi TotalAnalysis’in hazırladığı "Covid Veri Şeffaflık Endeksi”ne göre Türkiye, 100 ülke arasında 97’nci oldu. Endekse göre Türkiye veri şeffaflığında sadece Sırbistan, Türkmenistan ve Kuzey Kore’yi geçebildi.

    GazeteDuvar'ın haberine göre, araştırmaya ilişkin açıklama yapan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Dünya nezdinde şeffaf, dolayısıyla güvenilir olmadan salgın yönetmeye çalışan bir iktidar var. Oysa şeffaflık olmadan salgının yönetilemeyeceğini sadece biz değil saygın bilim insanları da defalarca dile getirdi. Ama bildiğini okuyan tek adam rejiminin salgını yönetirken ülkeyi getirdiği nokta, kapalı rejim olan Kuzey Kore’nin iki tık üstü oldu” dedi.

    © AA
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    'Propaganda yapmaktan yönetmeye fırsat bulamamış'

    İktidarın hem pandemi yönetiminde hem de aşı tedariki konusunda sınıfta kaldığını söyleten Budak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Maalesef iktidar dünya liderliğine oynuyoruz propagandası yapmaktan, pandemiyi yönetmeye fırsat bulamamıştır. ‘Dünya beşten büyüktür’ propagandası ile kendisini dünya lideri ülkeler arasında konumlandırmaya çalışanların, pandemi yönetiminde şeffaflık açısından geldiği nokta ortadadır. Ülkemiz dünyada sadece diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore’yi ve ülkesinde hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Türkmenistan’ı ve Sırbistan’ı geride bırakabilmiştir. Hanedanlıkla yönetilen pek çok Ortadoğu ülkesi bile Türkiye’nin önüne geçmiş durumda” ifadelerini kullandı.

    'Güvensizlik en çok turizmi etkiler'

    Salgın yönetiminde tamamen şeffaf bir konuma gelinmediği takdirde 2021 yılı turizm sezonunun da kaybedileceğini belirten Budak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun provasını geçen yaz asemptomatik vakaların resmi Kovid-19 rakamlarına dahil edilmediğinin açıklanmasıyla yaşadık. O sırada Türkiye’de tatil yapan özellikle İngiliz turistler, ülkelerinde 14 gün karantinaya girmemek için hızla geri döndüler. Zaten vakaların il bazında açıklanmamasından dolayı Avrupalı turist için güvenli uçuş yapılabilecek ülkeler listesine girememiştik. Şimdi yine benzer yönetim yanlışları nedeniyle 2021’de toparlanma sürecine girecek turizm sektörünün belini bir kez daha bükmeyelim. Güvenilir bir aşılama programı ve şeffaf bir politika ile Türkiye’yi özellikle Avrupalı turist için güvenli ülke konumuna getirmemiz gerekiyor.”

    Etiketler:
    Şeffaflık Raporu, Şeffaflık, pandemi, Koronavirüs, CHP, Çetin Osman Budak
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