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    Bakanlardan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

    © AA / CHP / Alp Eren Kaya
    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202101111043549968-bakanlardan-chp-lideri-kilicdaroglunun-sozde-cumhurbaskani-ifadesine-tepki/

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Aile Bakanı Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Sağlık Bakanı Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki geldi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine verdiği tepkinin yanı sıra çok sayıda bakan da tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

    "19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır. Meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir."

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı sözde cumhurbaşkanı ifadesine tepki gösterdi. Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Sözde değil özde faşist CHP Genel Başkanının demokrasimiz için oluşturduğu tehlike her geçen gün büyüyor. İlk kez milletimizin doğrudan oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanları, planlı bir senaryonun parçası demokrasiden yana olan herkes bu faşizme karşı durmalı."

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları belirtti:

    "Milletimizin teveccühü ile seçilen Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek milli iradeyi hiçe sayanları kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."

    Paylaşımda ayrıca "Unutanlar için ufak bir hatırlatma" ifadesini kullanan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de yapılan seçimde 13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğini gösteren Yüksek Seçim Kurulu mazbatasının fotoğrafını paylaştı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şunları ifade etti:

    "Kimin 'sözde' kimin 'özde' olduğuna millet karar verir. 18 yıldır girdiği her seçimde milletin 'özü' olan Recep Tayyip Erdoğan’a 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milletin iradesini yok saymaktır. Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yoktur."

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. 18 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir. CHP Genel Başkanı derhal milletimizden özür dilemelidir."

    Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir diğer isim Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

    "Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek, birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, millet iradesini yok saymaktır."

    Etiketler:
    Lütfi Elvan, Murat Kurum, Bekir Pakdemirli, Mevlüt Çavuşoğlu, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Fahrettin Koca, Kemal Kılıçdaroğlu
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