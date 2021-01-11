Ermenistan'da muhalefet, Paşinyan’ın Moskova ziyaretini engellemeye çalıştı

Ermenistan’da muhalifler, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gidecek olan Başbakan Nikol Paşinyan’ın Zvartnots Havalimanı’na giden yolunu kesmeye çalıştı. Havalimanı yakınlarında düzenlenen protestodaki eylemcilerden biri gözaltına alındı.

Ermenice yayın yapan Para.tv’nin aktardığına göre, Moskova’da Dağlık Karabağ konusunda gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde, Paşinyan’ın geçişini engellemek isteyen muhalifler, havalimanı yakınlarında protesto gerçekleştirdi. Protestocular havalimanına yürümelerine izin verilmesini istedi, ancak polis geçişlerin geçici olarak kısıtlandığını bildirdi.

Paşinyan daha sonra havalimanına ulaşabildi, eylemciler arasından bir kişi de gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bugün Moskova’da üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek.

Görüşmede Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.