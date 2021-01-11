Sarıgül: İlk turda kendi adayımızla seçime gireceğiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kimseyi ittifaklar konusunda ikiye bölmek istemiyoruz. Parti olarak biz, ilk turda kendi adayımızla seçime gireceğiz. İlk turda da bütün milletimiz bizim partimizin adayına büyük bir ilgi gösterecektir" dedi.

Partisinin Afyonkarahisar İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını yapan Sarıgül, ardından termal bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Sarıgül, iktidara gelmeleri halinde yerel basına gereken önemin gösterileceğini söyledi. Yerel basının, ulusal basının yazmadığı bir çok konuyu gündeme taşıyabildiğini ifade eden Sarıgül, "Mahalli basın örfümüzdür, töremizdir ve geleneklerimizdir. O nedenle yerel basınımıza çok önem vereceğiz" dedi.

Afyonkarahisar'ın yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olması gerektiğini aktaran Sarıgül, kentte turizmin şahlandırılması gerektiğini belirtti.

'Kimseyi ittifaklar konusunda ikiye bölmek istemiyoruz'

Konuşmanın ardından Sarıgül, İl Başkanı Kadir Uysal'a il teşkilatını kurmak üzere görevlendirme belgesini takdim etti. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, 'Seçimlerde hangi partilerle ittifak yapacaksınız?' sorusuna; "Partimiz, ittifakını yurttaşlarımızla ve milletiyle yapacak" diye cevap verdi.

Sarıgül, halkın ittifaklar nedeniyle bölünmesini istemediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz, Türkiye Değişim Partisi olarak sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. 'Ben insanım' diyen herkesle beraberiz. O nedenle ilk turda, o ittifakı da bu ittifakı da doğru bulmuyoruz. Kimseyi ittifaklar konusunda ikiye bölmek istemiyoruz. Parti olarak biz, ilk turda kendi adayımızla seçime gireceğiz. İlk turda da bütün milletimiz bizim partimizin adayına büyük bir ilgi gösterecektir."

Sarıgül, Cumhurbaşkanı adaylarını da partisinin kurucular kurulu üyelerinin, milletin teveccühüne göre belirleyeceğini sözlerine ekledi.