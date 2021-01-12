İnce: Yeni partiyi bahara kurarız, bazı CHP milletvekilleri bize katılacak

CHP içinde başlattığı 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, tüzükle ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Partinin baharda kurulacağını belirten İnce, mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını da doğruladı.

CHP'nin geçen yıl temmuz ayındaki 37. Olağan Kurultayı'nın ardından parti yönetimine bayrak açan İnce, Ağustos 2019'da parti içinde 'Memleket Hareketi' başlatacağını açıkladı ve 4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı yurt gezileri ile sahaya indi.

İnce, 1 Kasım'da hareketin kurucularını açıkladığı toplantıda da 'milleti dinledikten sonra' yeni parti kurmak için karar vereceğini açıkladı ve CHP yönetimine, "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" sözleriyle tepki gösterdi. İnce geçen yıl aralık ayı başında da yeni parti kurma kararını kamuoyuna açıkladı.

'Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor'

Bu gelişmelerin ardından kulislerde CHP'den istifa edeceği haberleri çıkan İnce, yeni parti kuruluşu ve CHP'den istifasıyla ilgili iddialara ilişkin BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a açıklamalarda bulundu.

Parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini ve program yazımının da sürdüğünü anlatan İnce, "Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor" dedi.

Pandemi nedeniyle, sokağa çıkma yasakları uygulandığını, bazı programların aksayabildiğini ve bu nedenle net bir tarih vermek istemediğini belirten İnce, "Bu bahara kurarız" görüşünü dile getirdi.

Geçen haftadan bu yana kulislerde CHP'den yakın zamanda istifa edeceği konuşulan İnce, bu konuda da net bir tarih vermedi ancak "Birlikte yapacağız hepsini, yakında açıklayacağız" demekle yetindi.

İnce, parti kurarsa mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını doğruladı ancak şimdilik kaç kişi olacağı, kimlerin olacağı konusunda bilgi vermek istemediğini söyledi.

Parti kurma kararının gerekçesini, "Bu iktidarın alternatifi , bu muhalefet olamıyor" sözleriyle açıklayan İnce, hedefinin cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan "50+1 oy almak" olduğunu vurguladı.

Kendisini 'Millet İttifakı' içinde konumlandırdığını ve bu ittifaka nasıl dahil olacağına ilişkin konuşan İnce, "İttifak, seçim sathına girilirken yapılacak işlerdir. Bir siyasi partinin amaçlarına aykırıdır o. Siyasi parti önce kendi gücüne güvenmelidir. Biz 50+1 alacağız" dedi.