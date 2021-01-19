Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali

Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan Ayhan Bilgen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç olduğunu belirten Bilgen, yeni bir siyasi parti sinyali verdi.

Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir."