Hürriyet yazarı Selvi: Kılıçdaroğlu ikinci bir hata daha yapıyor

CHP'de, üç milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceğini öne süren Hürriyet yazarı Selvi, CHP Genel Merkezi’ne mektup yazan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile konuştuğunu aktardı.

Çelebi’ye, 'İnce’nin partisine geçecek misiniz?' diye sorduğunu belirten Selvi, Çelebi'nin "Sayın İnce ile 1-2 aydır görüşüyoruz. Düşüncelerimiz şu an örtüşüyor. Ama itirazlarımızı iki senedir her aşamada ve ilgili tarihlerde yaptık” dediğini yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi hafife aldığını ifade eden Selvi, şöyle devam etti:

"Seçimleri kazanmak için ya CHP’nin oylarını arttırarak ya da ittifaklar kurarak başarılı olmak mümkün. Kılıçdaroğlu, ikincisini tercih ediyor. Yerel seçim sonuçlarına baktığımızda da bu tercihinin yanlış olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bu CHP’nin öz evlatlarını dışlamayı gerektirmemeli. CHP’nin ana omurgası kendini Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olarak tanımlıyor. Onlar parti politikalarından rahatsızlar. Kılıçdaroğlu’nun görevi, vazoyu kırmadan hepsini bir arada tutabilmek. Kılıçdaroğlu ikinci bir hata daha yapıyor. Muharrem İnce’yi hafife alıyor. Bence olay Muharrem İnce’yi aşmış durumda."

Selvi, "Muharrem İnce’nin partisini 1 Mart’ta kuracağı belli oldu. Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in, Muharrem İnce’nin partisine geçeceği söyleniyor. Ama sayı 3 milletvekili ile sınırlı kalmaz diyenler de var" görüşünü dile getirdi.