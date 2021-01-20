Sarıgül'den gençlere: Türkiye Değişim Partisi'ne gelin, korkmayın, derdinizi söyleyin

Balıkesir'de partisinin iktidara hazırlık merkezinin açılışına katılan Sarıgül, partililere hitap etti.

Gençlere seslenen Sarıgül, "Sevgili gençler değişimi siz başlatacaksınız. Türkiye Değişim Partisi'ne gelin, korkmayın, derdinizi söyleyin. Korkmayın bizi eleştirin. Artık değişim başlıyor. Partimize üye olun. Balıkesir’in belediye başkanı siz olun, Balıkesir’in milletvekili siz olun. İnşallah Balıkesir’in bakanı siz olacaksınız" diye konuştu.

Balıkesir’de il binası değil, iktidara hazırlık merkezi açtıklarını belirten Sarıgül, merkezin hayırlı uğurlu olmasını diledi.