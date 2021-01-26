Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 10 Aralık 2020 tarihinde parti yönetimiyle ilgili eleştiri mektubu gönderen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile TBMM'deki odasında görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 10 Aralık 2020 tarihinde parti yönetimiyle ilgili eleştiri mektubu gönderen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile TBMM'deki odasında görüştü.

Kılıçdaroğlu ve 3 vekilin Meclis'te gerçekleştirdiği sürpriz görüşmeye ilişkin CHP'den ve vekillerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia ediliyordu.

İstifa iddiasını yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılacağı öne sürülen 3 vekil ile TBMM'deki makamında görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, görüşmenin ardından, 'istifa edecek misiniz' sorusuna 'hayır' diyerek, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce partimizin iktidara gelebilmesi için söylediğimiz şeyler vardı mektupta, görüş ve önerilerimizi burada kendisiyle bizzat görüştük, ifade ettik o kadar."