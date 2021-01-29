AK Partili isimlerden CHP'den istifa eden 3 milletvekiline tebrik mesajı

CHP'de üç milletvekilinin istifası sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ve Canan Kalsın istifayı değerlendirdi. Akbaşoğlu, "İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri" yorumunu yaparken, Canan Kalsın, 3 vekili tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri mektubu yazan milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, partilerinden istifa etmişti.

AK Partili Canan Kalsın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa eden vekilleri tebrik ederek "Teröre ve teröriste kucak açan CHP'den ayrılan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'u canı gönülden tebrik ederim. Bir duruşu bir ilkesi bir de tek kıblesi olmalı insanın" ifadelerini kullandı.

Teröre ve teröriste kucak açan CHP’den ayrılan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’u canı gönülden tebrik ederim. Bir duruşu bir ilkesi bir de tek kıblesi olmalı insanın.👏 — Canan Kalsın (@canankalsin) January 29, 2021

Öte yandan istifalara ilişkin bir yorum da AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, paylaşımında "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri" yorumunu yaptı.

Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri... — Av.M.Emin AKBAŞOĞLU 🇹🇷 (@akbasogluemin) January 29, 2021

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