İnce'den CHP'den istifa eden 3 milletvekili hakkında açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştı

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel önceki gün CHP yönetimini ve politikalarını eleştirerek partilerinden istifa etti.

3 vekilin istifasıyla ilgili CHP'nin yaptığı açıklamalara sosyal medyadan yanıt veren İnce, "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar Saray operasyonu' diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini 'dış güçler'e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" dedi.

Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine "istifalar Saray operasyonu" diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini "dış güçler"e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur. — Muharrem İNCE (@vekilince) January 30, 2021

​ CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifalarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Saray operasyonları, CHP'yi asla yolundan döndüremeyecek" ifadesini kullanmıştı..