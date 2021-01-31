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    Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde istifa edeceğim

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    Politika
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202101311043698964-muharrem-ince-kisa-sure-icerisinde-istifa-edecegim/

    Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50+1'i alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi.

    'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP'li İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in partiden istifasının ardından yapılan eleştiri ve iddialara ilişkin, "Özcan Özel partinin 1999'da baraja takıldığı günlerde ilçe yöneticiliği ve il başkanlığı yapmış arkadaşım. Hüseyin Avni Aksoy adı belli sanı belli. Mehmet Ali  Çelebi, Silivri zindanlarında ağır bedeller ödemiş genç bir kardeşimiz. Bu arkadaşlarımıza, iftira atmak yakışmaz" dedi ve şöyle devam etti:

    "Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Utanma duyguları kalmamış. İnsan kendi arkadaşına nasıl olurda, siyasi yollarını ayırabilirler neden iftiraya başvuruyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Saray'ın çırakları oldu CHP'de artık. Gerçekten sarayın çırakları var."

    'Partide demokrasi kalmamış'

    İnce, üç milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki göstererek, "Sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil kırıntısı dahi yoktur.  Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye'ye demokrasiyi getireceksin" ifadesini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © İHA
    Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, CHP'den istifa eden vekillere ilişkin, "Bu istifa eden arkadaşlarımız da alacakları tutumla seçmene cevap verecekler" sözlerine de yanıt veren İnce şöyle konuştu:

    "Çok büyük haksızlık yapmış Sayın Akşener. Partisini kurduğunda CHP'den bir milletvekili İYİ Parti’ye geçmişti. MHP'den 4 milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. Sayın Akşener'in o zaman aklı neredeydi. 'Siz CHP ve MHP'den seçildiniz, millete hesap vereceksiniz?' dediğini hatırlamıyorum. Sayın Akşener'e çağrım, ne keser gibi hep bana, ne rende gibi hep sana, testere gibi bir sana bir bana diyorum. Kendi başına geldiği zaman, 'özgür iradeleriyle milletvekilleri parti değiştiriyor' diyecek, ama başka arkadaşlarım yaptığı zaman suçlayacak, yakışmadı, doğru bulmuyorum. Bir de 'milletvekilliğinden istifa etsin' diyorlar. O zaman şunu sorarım, Saadet Partisi'nden iki milletvekili CHP listelerinden seçime girmişti. Seçim bitti pazartesi günü CHP'den istifa ettiler, o gün neden konuşmadınız. Cumhuriyet tarihi boyunca, partilerinden ayrılan milletvekilleri var, hiç birine bu lafı etmiyorlar ama üç milletvekilimize bu lafı ediyorlar. Sayın Mehmet Ali Çelebi çok güzel açıkladı bu durumu. Dedi ki; '1 milyon 200 bin üyesi var CHP'nin, gelin bir referandum yapalım, bana haksız derlerse milletvekilliğinden de istifa edeceğim' dedi ve doğru bir yaklaşımdı."

    'Küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz'

    İnce, parti kurma çalışmalarına ilişkin ise şöyle konuştu:

    "Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yüzde 90 oranında program tamam. Onları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze, kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan, Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Onun için küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim."

    'CHP'yi bölmek gibi bir niyetim olamaz'

    "Bana hangi iftiraları atacaklarını doğrusu çok merak ediyorum" diyen İnce, şunları söyledi:

    "Çok da şaşırmıyorum, kızmıyorum da buna. Çünkü MYK içerisinde çok yakından bildiğim, hayatının bir bölümünde CHP'ye hakaret etmiş, CHP'ye karşı miting düzenlemiş, CHP ile gönül bağı olmayan o kadar çok insan var ki. Onlardan gerçek bir CHP'li olan Muharrem İnce'ye iftira atmamaları yanlış olurdu. Onların iftiraları vız gelir, tırıs gider.  Bizim bu iftiralarla uğraşacak zamanımız yok. Ben gerçek evladım, gerçek anneyim, gerçek CHP'liyim. CHP'yi bölmek gibi bir niyetim olamaz."

    İnce ayrıca CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya 'Evet' yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Özcan Özel, Hüseyin Avni Aksoy, Meral Akşener, İYİ Parti, Mehmet Ali Çelebi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Türkiye, Memleket Hareketi, Muharrem İnce
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