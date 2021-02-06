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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkartmayın

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    https://tr.sputniknews.com/politika/202102061043745699-kilicdaroglu-bizim-belediye-baskanlarimiza-engel-cikartmayin/

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Martın sonu bahar dedik bahar oldu. Bütün Türkiye'ye baharı, huzuru getireceğiz. Hiçbir güç beni yolumdan döndüremez" dedi. CHP'li belediyelerin pandemi sürecinde hizmetleri ile tarih yazdığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkartmayın" diye konuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

    Konuşmasında Kılıçdaroğlu, Buca metrosunun müjdesini de verirken İzmir'de selden etkilenen esnafa 7 milyonluk bir destek verileceğini de söyledi. İktidarın 5 maske dağıtamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin engellenmeye çalışıldığını ancak iktidarın başarılı olamadığını belirtti. CHP'li belediyelerin pandemi sürecinde hizmetleri ile tarih yazdığını belirten Kılıçdaroğlu, İzmir'de iktidara seslendi, "Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkartmayın" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

    • Martın sonu bahar dedik bahar oldu. Bütün Türkiye'ye baharı, huzuru getireceğiz. Hiçbir güç beni yolumdan döndüremez. Hep birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.
    • Buca Metrosu ile ilgili önemli bir gelişme var. Hazine borç alırken yüzde 5-6 faiz ile alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 3 ile borç aldı.  Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı faizin yarısı kadarı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi borç alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı, olağanüstü bir rakam. Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği faizin yarısı kadar bir faiz. Bizim belediyelerimizin uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesinden daha iyi ve daha güvenilir olduğunu gösteriyor.
    • İktidara geldiğimizde, altını çizerek söylüyorum, dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde Türkiye'nin tarihini değiştireceğiz. Belediyelerimiz yüzde 3'le borçlanıyorsa, onlar nasıl yüzde 5-6'larla borçlanıyorlarsa, bu çifte standardı da ortadan kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi neden uluslararası alanda değerli değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bütün uluslararası arenalarda güçlü kılacağız.
    • İhalesi 15 Şubat'ta yapılacak, her zaman olduğu gibi saydam olacak. Bizim belediyelerde bütün ihaleler şeffaf, herkes görüyor. CHP'li belediyeler tıkır tıkır çalışıyor, bütün işlerini yapıyorlar.
    • Her büyük kentin ulaşım sorunu var, ama belediye başkanlarının görevi de ulaşım sorununu çözmektir. Halka hesap vermeyen bir belediye başkanı sorunlu bir belediye başkanıdır. Biz Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Harcadığı her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı. Belediyelerimizde bunu başlattık, inşallah iktidarda da bunu yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Hizmeti kendi halkımıza yapacağız. 19 yılın sonunda Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyorlar.

    '10 milyon işsiz var'

    • Türkiye'nin bugün en önemli sorunu işsizlik. 10 milyon işsiz var. Ama Sarayda işsizlik, yoksulluk yok. Onların tuzu kuru, 4-5 maaş alan var. Biz siyaseti halk için yaparız, siyaseti zenginleştirme aracı olarak görmeyiz. Bizim onlarla siyahla beyaz kadar farkımız vardır.
    • Bizim belediye başkanlarımıza zorluk, engel çıkarmayın. Onlar yasal olarak halka hizmet etmek için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Engel çıkarıyorlar, sanıyorlar ki hizmet yapılmasını engelleyecekler. Hiçbir koşulda CHP'nin hizmet götürmesini engelleyemezsiniz. Bunu engelleme gücünüz de kapasiteniz de yoktur sizin. Erdoğan'a sesleniyorum, Konak'ta kahvecilere nakdi yardım etmek için belediye karar getiriyor, AK Partililer karşı çıkıyor. Neden kahvecilere yardım yapılmasına karşı çıktı AK Partililer? Bizim çalışmalarımıza tahammül edemiyorlar.
    •  
    Etiketler:
    AK Parti, işsizlik, CHP, İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu
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