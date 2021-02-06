CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Martın sonu bahar dedik bahar oldu. Bütün Türkiye'ye baharı, huzuru getireceğiz. Hiçbir güç beni yolumdan döndüremez" dedi. CHP'li belediyelerin pandemi sürecinde hizmetleri ile tarih yazdığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkartmayın" diye konuştu.