İletişim Başkanı Altun: #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ’#ErdoğanınYanındayız’ etiketi ile başlatılan kampanyaya 2.5 milyona yakın destek verildiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, ''Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah!'' ifadelerini kullandı.

Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla #ErdoğanınYanındayız etiketine 2.5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 6, 2021

​#ErdoğanınYanındayız etiketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen cuma namazı sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından TT olmuştu. Erdoğan, "Televizyonlarda 'Melih Bulu istifa etsin' diyorlar, yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" demişti.