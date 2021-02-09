Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin CHP'den istifasıyla ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partiden istifa eden Muharrem İnce'yle ilgili olarak, "Bu, CHP’den ilk istifa değil. Daha önce de parti kuranlar oldu. Bizim gündemimiz vatandaşın sorunları" açıklamasında bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün genel başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, toplantıda Memleket Hareketi'nin kurucusu İnce'nin CHP'den istifa ederken kullandığı ifadeler gündeme geldi.

Kılçdaroğlu’nun, "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Bu, CHP’den ilk istifa değil. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar oldu. Demokraside bunlar olabilir. Biz, vatandaşın gündemi olan ekonomik sorunlarla ilgilenmeye devam edeceğiz” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Fidan'ın yemin törenine katılmayacak

Öte yandan Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan’ın yemin törenine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun davet edildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bugün düzenlenecek yemin törenine katılmayacağı belirtildi.