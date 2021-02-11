Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu

Mahkemenin Berberoğlu hakkında verdiği 'yeniden yargılama ve infazın durdurulması' kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Anayasa Mahkemesi, MİT TIR’ları davasında yargılanıp ceza alan Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlal kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine bir kez daha hak ihlali kararı vermişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul başsavcılığının da talebi sonrası, AYM’nin ikinci ihlal karının ardından yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetmişti.

Mahkeme, yeniden milletvekili sıfatı kazanacak Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ve yeniden yargılanması istemiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na göndermişti. Berberoğlu’nun vekilliği 4 Haziran 2020’de düşürülmüştü.