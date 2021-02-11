Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu hakkında ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olması ile ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, "Elbette memnuniyet verici. adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelişinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Enis Berberoğlu tekrar milletvekili vasfını kazanmasına ilişkin sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu ama sürece baktığımızda sayın Berberoğlu beraatla müebbet arasında yargılandı. Düşünün bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet cezası verdi. Nasıl bir yargı, anlayış, etkilenme. Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet. Enis Bey geldi, mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı."

Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesinden sonra yargı kararıyla tekrar parlamentoya gelmesinin Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir olay olduğunu aktararan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması, Anayasa Mahkemesi'nin tekrar toplanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na ve ilgili mahkemeye kendi kararını göndermesi ve Anayasa Mahkemesi'nin özel olarak ayrıca Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece yargıyı değil, parlamentoyu, idare makamlarını da bağladığını hatırlatması hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbirisi yaşanmasaydı ve Türkiye böyle bir süreci, Enis Bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı."

'Her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz'

Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak'ın (28) intihar etmesine yönelik soruya, "Bakın değerli arkadaşlar. Az önce sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla beraber olduk, esnafı da gezdik. Hiç kimse hayatından memnun değil, çok büyük sıkıntılar, acılar var. Kırtasiye malzemeleri satandan muhtarına, ticaret ve sanayi odasından tutun esnafına kadar herkes büyük acılar yaşıyor. Sorunları görüyorlar ve yaşıyorlar ama sorunların çözülemediğini de görüyorlar ama ben onlara şu garantiyi verdim. Yani Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ve biz bu sorunların tamamını çözeceğiz" karşılığını verdi.

Devletin kurumlarının vatandaşa doğru bilgi vermediğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yargıyı etkileyen bir kurum ki yargının bağımsızlığı, anayasal güvencesi var. O güvenceyi dahi hissedemeyen bir yargı var, öbür tarafta da devletin atadığı memurlar var. Dolayısıyla bu memurlar, 'İşsizliği az gösterin, enflasyonu düşük gösterin' bu talimatları alıyorlar ve bunların gereklerini yerine getiriyorlar. Ya bu memlekette 10 milyonu aşkın işsiz var. 10 milyonu aşkın işsize çözüm üretmesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Devleti yönetenler, var olan sorunların çözümüyle ilgilenmiyorlar, onların bütün derdi muhalefet. Muhalefeti, nasıl gerçekleri dile getiremez hale getiririz diye düşünüyorlar. Ne düşünürlerse düşünsünler, vatandaş her şeyin farkında. Ben bunu sokakta da cadde de görüyorum, yaptığım toplantılarda da görüyorum."

Kılıçdaroğlu, bütün bu sorunların hayatın bir parçası olduğunu ancak kısa süre içinde aşılacağını dile getirerek, "Demokratik yollarla aşılacak, dostlarımızla beraber aşacağız ve bu güzel ülkeye, huzuru, barışı, üretimi, beraber yaşamayı, herkesin evinde aşın işin olduğu, her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.