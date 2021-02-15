İletişim Başkanı Altun tarafından engellendiğini paylaşan CHP'li Özgür Özel'e Altun'dan yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, kendisini engellediğini duyuran bir paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında "Anlaşılan birilerinin kimyası bozuldu" dedi.

Anlaşılan birilerinin kimyası bozuldu. pic.twitter.com/vADMutJACg — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 14, 2021

Ardından Fahrettin Altun, Özel'e Twitter üzerinden bir yanıt verdi. Altun paylaşımında "Ben bu şahsı aylar önce engelledim. Adab-ı muaşeretten yoksun, saygısız, müfteri bir varlık olarak tanıdım kendisini. Gördüğüm kadarıyla o günden bugüne bir arpa boyu yol alamamış. Bu duygu ve düşüncelerle kendisine mesafe koydum.

İncinmiş..." ifadelerini kullandı.

Kıymetli takipçilerim...

Ben bu şahsı aylar önce engelledim.

Adab-ı muaşeretten yoksun, saygısız, müfteri bir varlık olarak tanıdım kendisini.

Gördüğüm kadarıyla o günden bugüne bir arpa boyu yol alamamış.

Bu duygu ve düşüncelerle kendisine mesafe koydum.

İncinmiş... pic.twitter.com/z8kAbilVbC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2021

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