AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni bir devlet, kuruluş anayasası diye bir şey söz konusu değil

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Yeni bir kuruluş anayasası hazırlanacağı' açıklamaları nedeniyle kamuoyunda oluşan eleştirilere yanıt verdi. Bostancı, yaptıkları çalışmanın 'Kuruluş anayasası' olmadığını belirterek, "Amaç, cumhuriyetimizi özgürlükler temelinde ileri taşımaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, anayasa konusunda farklı görüşler olmasına rağmen, ortak paydalardan yola çıkarak bir çalışma yürütülebileceğini belirterek, daha önceki yapılan çalışmalara atıf yaptı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bostancı, bazı parti yöneticilerinin sözlerini düzelterek, şunları söyledi: