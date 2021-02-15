İletişim Başkanı Altun'dan HDP'ye yanıt: Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz, ölümüne ölümüne

Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak.

Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de.

PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir.

Tehditleriniz bize sadece güç verir!

Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz.

Ölümüne, ölümüne! https://t.co/eZOO1ZJPXH