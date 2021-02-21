Par: Destici, Kılıçdaroğlu ziyaretiyle ittifak ortaklarına 'Kıymetimi bilin yoksa yanınızda kalmayabilirim' mesajı verdi

'BBP Genel Başkanı Destici’nin Millet İttifakı ziyareti BBP’nin özgül ağırlığını artırdı' diyen HaberTürk yazarı Kübra Par, “Şimdilik Cumhur İttifakı’ndan ayrılmayacak belki ama ittifak ortaklarına ‘Kıymetimi bilin yoksa yanınızda kalmayabilirim’ mesajı vermiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı’na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici’nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretini HaberTürk yazarı Kübra Par köşesinde değerlendirdi.

Destici’nin bu ziyaretinin AK Parti ve MHP cephesinde iyi yankılanmayacağını hesaba katmamış olamayacağını ifade eden Par, “O halde neden şimdi böyle bir hamle yaptı ve yeni Anayasa gerekçesiyle önce İYİ Parti’yi, ardından CHP’yi ziyaret etti?” sorusunu gündeme getirdi. Par bu soruya, “Yanıtı yüzde 50+1 denkleminde gizli… Yeni sistem küçük partilere kilit aktör olma şansı tanıyor” diye yanıt verdi.

'Destici'nin ziyareti BBP'nin özgül ağırlığını artırdı'

“Nasıl ki Cumhurbaşkanı’nın Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaret Saadet Partisi’nin konumunu güçlendirdiyse Destici’nin Millet İttifakı ziyareti de BBP’nin özgül ağırlığını artırdı” diyen Par, “Şimdilik Cumhur İttifakı’ndan ayrılmayacak belki ama ittifak ortaklarına ‘Kıymetimi bilin yoksa yanınızda kalmayabilirim’ mesajı vermiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.