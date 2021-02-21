AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayın Albayrak'ı hedef alan CHP'nin çirkin dilini kınıyoruz

CHP adına konuşanları hergün farklı bir yalan ve iftira kampanyası ile gündeme gelmek yerine, ana muhalefet sorumluluğu ve ağırlığına yakışacak “temiz siyaset”e davet ediyoruz. Aksi halde kendi kendilerine iftira siyasetini yakıştırmaya devam edeceklerdir.