İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar

İletişim Başkanı Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'li yöneticilerin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirileri hakkında "Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da CHP'yi kınadığını bildiren bir açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) yöneticilerin Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Altun, yaptığı açıklamada, "Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar. Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum.



Siyaset adı altında dedikodu yapıyor, iftira atıyor, seri halde yalan söylüyorlar.



Bunu da içlerindeki marazları, arızaları, utanılacak eylemleri gizlemek için yapıyorlar.



Olayın aslı nedir? Cevabı şu linkte: https://t.co/WEGgN6e2eG pic.twitter.com/AAVF547PNP — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 21, 2021

​Bakan Elvan'dan kınama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Berat Albayrak ile ilgili CHP'yi kınadığını bildiren bir açıklama yaptı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bakan Elvan şunları ifade etti:

"Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.

2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez."

1) Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 21, 2021

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