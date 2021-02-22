Selvi: Erdoğan MKYK toplantısında, 'Yeni anayasada şunu yapacağız, bunu yapacağız demeyin' uyarısını yapmış

Bugünkü yazısında yeni anayasa tartışmalarına değinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin MKYK toplantısında uyarıda bulunduğunu, “Bizim yeni anayasa için belirlenmiş bir ilkemiz, kriterimiz yok. Onun için ‘Yeni anayasada şunu yapacağız, bunu yapacağız’ demeyin” dediğini yazdı.