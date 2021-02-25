AK Parti İstanbul Teşkilatında devir teslim töreni yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevi devreden Şenocak, yeni il başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimine muvaffakiyetler diledi.

Kabaktepe, bugüne kadar davaya katkı sağlayan Şenocak ve yönetimine de teşekkür etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni İl yürütme ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından halef selef başkanlar birbirine çiçek takdim etti.

Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı da gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde yapılan toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu.

Buna göre İstanbul Teşkilatının İl Yürütme Kurulu görev dağılımı şöyle:

"İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Adem Yıldırım, Teşkilatlanma Başkanı İsmet Öztürk, Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe, Dış İlişkiler Başkanı Fahri Şahin, Sosyal Politikalar Başkanı Sevim Sayım Madak, Yerel Yönetimler Başkanı Melik Ejder Batur, Ekonomi İşleri Başkanı Gıyasettin Gergin, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Özkaya, İnsan Hakları Başkanı Yıldız Konal Süslü, Mali ve İdari İşler Başkanı Mahmut Gürcan, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Cahit Altunay, Araştırma ve Geliştirme Başkanı F. Zehra Şener, İl Sekreteri Fatih Coşar, Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin."