Altan Tan'dan 'Kandil fotoğrafı' açıklaması: Devletin gözetimi altında gittik, arşivde kalacağı söylenmişti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Altan Tan gündemdeki Kandil fotoğraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fotoğrafla ilgili olarak "Bu fotoğrafların onların arşivinde kalacağı söylendi" diyen Tan, Abdullah Öcalan ile görüşmelerin de MİT'in gözetiminde gerçekleştirildiğini söyledi.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Altan Tan, Medyascope'ta katıldığı programda son günlerde gündeme gelen Kandil fotoğraflarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Devlete ait bir kosterle İmralı'ya gittik

O zaman iki önemli kuruluş vardı. Biri Milli İstihbarat Teşkilatı, öbürü de Kamu Güvenlik Müsteşarlığı. Bu yetkililerin gözetimi ve denetimi altında devlete ait bir kosterle İmralı'ya gittik. Ve yine devlet yetkililerinin izniyle ve görüşme esnasında Milli İstihbarat görevlisinin gözetiminde Abdullah Öcalan ile görüştük.

Öcalan'ın mektubunu MİT elemanlarına verildi

'Arşivde kalacak' dendiği halde basına servis edildi

Kandil'deki görüşme gecesinde Murat Karayılan'ın, gecenin ve mektubun hatırası için fotoğraf çektirdiğini, fotoğrafta kendisinin de olduğunu belirten HDP'li Tan, "Bazı arkadaşlarımız bu fotoğrafların farklı algılanabileceğini söyledi ancak bu fotoğrafların onların arşivinde kalacağı söylendi. Biz daha Türkiye’ye giriş yapmadan fotoğrafların Türkiye ve Avrupa basınında yer alması bir skandaldır. Ama o zaman yayınlanan ve hiç tepki görmeyen fotoğrafların bugün suç delili gibi kamuoyuna sunulması da siyasi ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.