Rus askeri uzman: Yunanistan, jeopolitik, askeri ve ekonomik anlamda Türkiye’ye alternatif olamaz

NATO’nun ‘Defender Europe 21’ tatbikatında yer alacak ABD kuvvetlerinin ilk bölümünü taşıyan dev yük gemisi ‘Endurance’ Yunanistan’ın Dedeağaç limanına vardı. ABD, tatbikata Yunanistan’ı ilk kez dahil ediyor. Ayrıca, Dedeağaç’ta bir NATO üssü kurulması planlanıyor. Peki NATO’nun bu adımları ne anlama geliyor?

NATO’nun ‘Defender Europe 21’ tatbikatıyla birlikte bölgede bir üs kurmak için Yunanistan’ı seçmesini, Sputnik’e değerlendiren Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, bu tutumun Türkiye’ye yönelik bir mesaj olduğu görüşünde.

‘Türkiye’ye yönelik ‘yerini Yunanistan alabilir’ mesajı’

Kositkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Defender Europe 21 tatbikatını iki açıdan değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlki askeri açıdan; bu planlı bir tatbikat olabilir, zira geçen yıl da benzer bir şey gerçekleşmişti. NATO tatbikatlarına tüm ittifak üyelerinin katılması gerekmiyor. Diğer taraftan, jeopolitik açıdan değerlendirirsek; bu tatbikat, Türkiye’ye yönelik ve yerini Yunanistan’ın alabileceği yönündeki potansiyel olasılığı sergileyen bir nevi mesaj olarak değerlendirilebilir. Üstelik orada artık bir ABD askeri üssü kuruluyor.”

‘Yunanistan, yedek seçenek’

Yunanistan’ın, askeri, jeopolitik veya ekonomik açıdan Türkiye’nin rolünü üstlenecek yetenek ve kapasitede olmadığını da vurgulayan, Kositkin, Atina’nın maksimum bekleyebileceği rolün ‘yedek seçenek’ olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tatbikat bağlamında, NATO’nun, bir alternatife sahip olduğunu göstererek Türkiye’nin bağımsızlığını kısıtlamayaçalıştığı tamamen açık. Ama aynı zamanda Yunanistan, jeopolitik, askeri ve ekonomik anlamda Türkiye’ye alternatif olamaz. Çok farklı seviyelerdeler. Yunanistan’ın, Türkiye’nin askeri ve ekonomik seviyesine ulaşabilmesi için bu ülkeye büyük yatırımlar yapılmalı. Fakat Yunanistan, yedek seçenek olarak değerlendirilebilir”.