Kulis: Kürt seçmenlerin oyunu alabilecek HDP’ye alternatif bir partinin kurulabileceği tartışılıyor

Hükümet HDP'ye yönelik hamlelerini gerek fezlekeler üzerinden gerekse Hazine yardımı ve 'terör örgütü odağı olan partilerin kapatılması' üzerinden sıklaştırırken, 'Bölgede Kürt seçmenlerin oyunu alabilecek HDP’ye alternatif bir partinin kurulabileceği'nin tartışıldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre MHP’de, HDP’nin kapatılması ve terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayan siyasetçilerin 'siyasetten ömür boyu men edilmesi' yönünde kesin bir görüş hakim. AK Parti'de de MHP’nin bu tutumuna sıcak bakılıyor.

"Bölgedeki Kürt seçmenleri konsolide edebilecek, seçmenlere yönelik demokratik, terörle arasına mesafe koyabilen, gerektiğinde Cumhur İttifakı bileşenleriyle gerektiğinde de muhalefetle bir araya gelebilecek bir oluşumun olabileceği” değerlendiriliyor.

Özellikle terörle mücadelede Cumhur İttifakı’na destek verebilecek ve 'terörle arasına net bir çizgi çekecek' siyasi bir oluşumun siyaset açısından 'kazançlı olabileceği' konuşuluyor. Bunun için de 'HDP’nin tek seçenek olmadığının yurttaşlara iyi anlatılması gerektiğine' dikkat çekiliyor.

'Bilgen ve Tan öncülüğünde kurulabilir'

Habere göre, 'Bölgede Kürt seçmenlerin oyuna talip olabilecek yeni bir partinin' de HDP’den ayrılıp yeni parti kuracağı söylenen eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP’li Altan Tan 'öncülüğünde kurulabileceği' öne sürülüyor.

Kulislerde, 'HDP’ye alternatif kurulacak bir partinin ‘HDP ile yol yürüyebilecekvepartilerini de saf dışı bırakabileceği, böylece AK Parti'nin bölgedeki oylarını konsolide edebileceği' de konuşuluyor.

DEVA ve Gelecek partilerinin 'bölgedeki AK Parti oylarını hedeflediğine' işaret edilirken, 'yeni kurulacak bir partiyle bu durumun ortadan kalkabileceği' değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan eski HDP’li Altan Tan ise şu an için kendisinin yeni bir parti kurma gibi bir girişiminin olmadığını belirtti.

Altan Tan: Hiç kimse bugün yeni kurulan partilerin kaynaklarını sormuyor?

Ancak 'ilerki günlerde konjenktürün değişebileceğini' de ifade eden Tan, şunları söyledi:

"Benim şu an için bir parti kurma gibi girişimim yok. Çünkü değirmenimde su yok. Hayatım boyunca, siyasette de hileli, hurdalı işlere bulaşmadım çünkü ben. Yeni bir parti kurmak için bazı şartların olması gerekiyor. Hiç kimse bugün yeni kurulan DEVA, Gelecek, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce’nin kurduğu partilerin kaynaklarını sormuyor? Bu kaynaklar nereden geliyor? Ancak Türkiye’de demokratik, liberal, Kürtlerin hak ve hukukunu gözetecek, tarihi geçmişine ve kültürüne dayalı, tutarlı bir parti kurulursa, bölgede yeni parti tutar. Burada asıl soru şu: Hileli mi olacak hilesiz mi? HDP’yi çatlatma üzerinden bir hamle olursa, bunu bölgede benimseyecek bir Kürt yok. Mesele bu işin hilesiz yapılmasıdır."