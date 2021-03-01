Ermenistan’da Paşinyan karşıtları bir hükümet binasını bastı

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın karşıtları, Erivan’ın merkezinde bazı bakanlıklarının ofislerinin bulunduğu bir hükümet binasını bastı.

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Paşinyan karşıtlarından oluşan bir kalabalık, Erivan merkezindeki bir hükümet binasını bastı.

Binada bazı bakanlıkların ofisleri bulunuyor.

Genelkurmay başkanının Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağırması ve Paşinyan’ın da genelkurmay başkanını görevden aldığını duyurmasının ardından gerginliğin sürdüğü Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, 2008’de 10 kişinin öldüğü protestoların yıl dönümü olan bugün üç miting ve yürüyüş gerçekleştirileceği bildirilmişti.