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    AK Partili Özkan: Milletimiz nezdinde HDP'yi kapatacağız

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    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan “HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız" ifadelerini kullandı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladığı sırada TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Muhalefetin dokunulmazlıklar konusunda nasıl hareket edeceklerine dair tam kanaatleri olmadığını dile getiren AK Partili Özkan şöyle devam etti:

    CHP'nin 2011 seçim beyannamesini hatırlattı

    "Biz onlara yardımcı olalım. CHP'nin 2011 yılında ortaya koyduğu seçim beyannamesinde var. Kendi grup toplantılarında dokunulmazlık ile ilgili ne kadar çark eden yaklaşımlar ortaya koyduğunu bu seçim beyannamesi ortaya koyuyor. Kasetle gelen Bay Kemal, ‘Milletvekili dokunulmazlıklarını milletvekili dokunulmazlığı olarak sınırlandıracağız’ diye seçim beyannamesinde ortaya koyuyor. 2011 yılında,  ‘Mevcut dokunulmazlık dosyalarının yargıya intikalini sağlayacağız’ diyor. CHP’nin iktidar olma gibi umudu olmayınca bu tür doğru işlemleri yapacak kadrolar, Erdoğan liderliğinde bizlere düşüyor."

    'MHP ile aynı istikamette yürüyen anlayışlar siyaset yapıyoruz'

    Özkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Fezlekeler için her siyasi parti tutumunu netleştirmeli. CHP ve İYİ Parti kimin tarafındadır” ifadelerini kullanmasının ardından AK Parti’nin tutumunun ne olacağı soruldu. Bunun üzerine Özkan şu yanıtı verdi:

    “Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP’nin aynı istikamette yürüyen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Bugün 83 milyon aziz milletimiz, HDP’ye oy verenler bu partinin sırtını Kandil’e dayaması için oy vermedi. Barış içerisinde yaşayalım diye verdi. HDP hem siyasi olarak kapandıktan sonra hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır. 6 milyon vatandaşımız barış istedi. Bu partinin saz çalan ve şarkı söyleyen söylemi üzerine, demokrasi ve özgürlük söylemleri üzerine oy verdiler. Teröre sırtını dayasınlar diye değil. Milletimizin alın terini, emeğini gidip Kandil’e peşkeş çeksinler diye değil. Onun için biz inşallah milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten hem hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir. Bunu da önümüzdeki süreçte, siyasi olarak atılan adımlarla milletimiz iradesiyle yol yürüneceğini dünya aleme göstereceğiz.” 

     

    Etiketler:
    HDP, AK Parti, Cahit Özkan
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