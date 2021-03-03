AK Parti Grup Başkanı Bostancı: HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "HDP ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu" dedi. Bostancı, "HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bostancı şunları söyledi:

"HDP ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz. Hukuken değerlendirme, bağımsız mahkemelerin konusu. HDP kapatılacak mı? Bunun cevabı siyasette değil hukuktadır."

Bostancı, "CHP-HDP ilişkisi bakımından benim gördüğüm sorun şu: İki partinin yakın ilişkisi tamamen siyasi çıkar esasında bir iş birliği mahiyetinde. CHP, HDP'nin karmaşık konumu, demokrasi ile terör arasındaki belirsiz salınımı üzerinde herhangi bir değerlendirmede bulunmuyor, iş birliğine bir çerçeve koymuyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor.