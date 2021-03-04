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    MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı

    MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

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    https://tr.sputniknews.com/politika/202103041043953232-mhp-hatay-milletvekili-kasikci-dokunulmazliginin-kaldirilmasini-istedi/

    MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM Başkanlığı'na ulaşan kendisi hakkındaki dokunulmazlık dosyasıyla ilgili, "Hakkımda hazırlanan dokunulmazlık dosyasının genel kurula gelmesi halinde 'evet' oyu kullanacağım" dedi.

    MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile önceki gün Meclis'e ulaşan kendisine ait fezleke hakkında konuştu. Hakkındaki dokunulmazlık dosyasının içeriğini de paylaşan MHP'li Kaşıkçı, 26 Temmuz 2010 tarihinde Hatay Dörtyol'da 4 polisin teröristlerce şehit edilmesinin ardından Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe binasının ateşe verilmesin ardından, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Mayıs 2011'de hakkında iddianame düzenlediğini belirtti.  

    Kaşıkçı, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün yasa dışı dinlemeyle elde ettiği illegal ses kayıtlarından montajlanarak oluşturulan ve internete sızdırılan konuşmalar dayanak yapılıp, delil kabul edilerek hazırlanan iddianamede; HDP (o dönem BDP) isimli siyasi partinin Dörtyol ilçesinde bulunan binasının ateşi verilerek yakılmasını ve bazı vatandaşların iş yerlerine yönelik saldırıları organize ettiğim iddia edilmiştir. Hakkımda hiçbir delil olmaması nedeniyle, FETÖ yöntemlerine uygun gizli tanık/ihbarcı üretilmiş ve dosyaya dahil edilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, yine FETÖ yöntemlerine uygun olarak gelişmeler FETÖ’ye müzahir Zaman Gazetesi manşetlerine taşınarak hakkımda, bütünüyle gerçek dışı algı yönetimi oluşturulmak istenmiştir. İşte FETÖ tarafından organize edilen ve aslında ülkücü camiaya yönelik bir itibar suikastı halini alan algı yönetimi neticesinde açılan bu dava, FETÖ tarafından imal edilen delillilerin yetersiz kalması ve delil de elde edilmemesi nedeniyle yıllarca sürüncemede kalmıştır" dedi.

    TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi

    Dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdiğini duyuran Kaşıkçı, fezlekesi olan tüm milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Bu tarihi bir fırsattır. Hakkında fezleke olan milletvekilleri de dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etsinler. Hakkımda hazırlanan dokunulmazlık dosyasının genel kurula gelmesi halinde 'evet' oyu kullanacağım. Yüce Meclis’ten biran önce dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmekteyim. Bu nedenle, şahsımın dokunulmazlığımın kaldırılmasından ne bir endişesi ne bir kaygısı ve ne de bir korkusu bulunmaktadır. Dokunulmazlığımın kaldırılarak bağımsız Türk mahkemeleri huzurundaki yargılamanın devam etmesine olanak tanınmasını, FETÖ'yle yarım kalan hesaplaşmamın tarihi bir fırsatı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Dokunulmazlık, MHP
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