Binali Yıldırım: Amerika ve AB'nin milli geliri küçülürken Türkiye büyüdü

Yıldırım, Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anadolu Anaokulu ve Erbaa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde temel atma törenine katılmak üzere karayolu ile Ankara'dan Tokat'a geldi. Yıldırım ilk olarak '81 İl, 81 Anaokulu’ projesi kapsamında Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anadolu Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Binali Yıldırım, "Memleketimizin doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyi ile birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki; 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz'. Bir yandan ülkemizin gelişmesi, kalkınması, milletimizin refahı için çalışırken, diğer yandan vesayet odaklarına karşı amansız bir mücadele verdik. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde birçok vesayet girişimine şahit olduk. En son 15 Temmuz alçak hain darbe girişiminde Tokat kendine yakışanı yaptı. Bayrağına sahip çıktı. Ezanına sahip çıktı. Cumhurbaşkanı'na sahip çıktı. Bu vesile ile o gece hayatını kaybeden bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Her alanda Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Daha da iyi olacak. Bundan hiçbir endişeniz olmasın. Bu zor günlerimiz geride kalacak, yolumuza devam edeceğiz. Ya bu pandemide Amerika dediğiniz ülke, milli geliri yüzde 3,5 küçüldü. Avrupa Birliği yüzde 6,5 küçüldü. Türkiye yüzde 5 dediler, 2020'yi 1,8 büyümeyle kapattık. Bu yılın ilk yarısını belki 5 üzerinde büyümeyle kapatacağız. Türkiye büyük bir ülke, imkanları geniş bir ülke, fırsatları geniş bir ülke. Ben inanıyorum ki bu pandemi süreci bize bambaşka fırsatlar sunacak. Türkiye'ye, ihracatımız artmaya devam diyor. Birçok yönden farklı farklı fırsatları da bu salgın bize sağlayacak diye düşünüyorum."

Yıldırım, konuşmasının ardından Kaya Çakır Kızılay Özel Eğitim Anadolu Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirerek yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Yavuz Çakır'a plaket takdim etti.