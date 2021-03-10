CHP'ye katılan Cihangir İslam: Ülkemiz, CHP ve kendim için hayırlı olmasını diliyorum

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. İslam'a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Cihangir İslam, "Gösterdikleri samimiyete ve teşvike teşekkür ediyor; Ülkemiz, CHP ve kendim için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Cihangir İslam'ın paylaşımı şöyle:
Siyasi hayatıma "Adalet Yürüyüşü"nde birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduğumuz ve kaynaştığımız Sayın @kilicdarogluk ve @herkesicinCHP ile devam etme kararı verdim.— cihangir islam (@cihangirislam) March 9, 2021
Gösterdikleri samimiyete ve teşvike teşekkür ediyor;
Ülkemiz, CHP ve kendim için hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/dU7pEqbAhx
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