CHP'ye katılan Cihangir İslam: Ülkemiz, CHP ve kendim için hayırlı olmasını diliyorum

Siyasi hayatıma "Adalet Yürüyüşü"nde birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduğumuz ve kaynaştığımız Sayın @kilicdarogluk ve @herkesicinCHP ile devam etme kararı verdim.

Gösterdikleri samimiyete ve teşvike teşekkür ediyor;

Ülkemiz, CHP ve kendim için hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/dU7pEqbAhx