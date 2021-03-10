AK Parti'den sosyal medya anketi: Katılımcıların yüzde 79.6'sı sahte hesapların yasaklanmasını istiyor

AK Parti, vatandaşların sosyal medya kullanım alışkanlıklarına yönelik bir anket yaptı. 26 ilde 1512 kişi ile yapılan ankette vatandaşların yüzde 56’sı en çok Instagram kullandığını söylerken, onu Facebook, Twitter ve Youtube takip etti. Yüzde 19’u ise sosyal medya kullanmadığını söyledi.

AK Parti tarafından yapılan ve MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan ankette, vatandaşların sosyal medya platformlarını hangi amaçla kullandığı, 'algı operasyonlarının' etkisi ve öne çıkan siyasetçiler değerlendirildi. Bu kapsamda, "Sosyal medyada siyasetçilerin hesaplarını takip ediyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 58,8’i "Hayır takip etmiyorum", yüzde 25,8’i "Evet, sadece benimle aynı görüşteki siyasileri takip ediyorum" ve yüzde 15,4’ü "Evet, farklı görüşlerden siyasileri takip ediyorum" cevabını verdi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, ankete katılanların yüzde 25.1’i sosyal medyadaki siyasi tartışmalara nadiren katıldığını, yüzde 6’sı sıklıkla katıldığını, yüzde 68,9’u ise hiçbir zaman katılmadığını ifade etti.

Ankete katılanların 45,1’i siyasi tartışmaları hiçbir zaman takip etmediğini, yüzde 35.2’si nadiren, yüzde 19.7’si ise sıklıkta takip ettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 44’ü, sosyal medya tartışmalarını, yüz yüze yapılan tartışmalardan daha ikna edici bulduğunu söyledi.

"Sosyal medyada takip ettiğim fake hesapların siyasi paylaşımlarına güvenirim" sorusuna ise vatandaşların yüzde 80’i "Katılmıyorum" yüzde 7.6’sı "Ne katılıyorum, ne katılmıyorum" ve yüzde 5.1’i ise "Katılıyorum" cevabını verdi. Yine ankette, bu hesapların yasaklanıp yasaklanmamasına ilişkin soruya ise vatandaşların yüzde 79.6’sının "Evet" dediği aktarıldı.

Ankette, sosyal medya paylaşımları en çok beğenilen siyasetçiler arasında yüzde 26.5 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer aldı. Ayrıca, sosyal medyada güçlü olan partiler arasında yüzde 38.4 ile AK Parti’nin olduğu belirtildi.