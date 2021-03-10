Şubat ayında en çok yeni anayasa konuşuldu

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) araştırmasına göre, Şubat ayında Türkiye'de en çok konuşulan konu yeni anayasa oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), şubat ayı toplumsal ve siyasi gelişme raporuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeni Anayasa’ çağrısı Türk siyaset gündeminde birinci sırada yer aldı.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, ay boyunca toplam 27 bin 708 haberde yer alan yeni anayasa, şubat ayı gündeminin en çok konuşulan siyasi başlığı oldu.

Gündemde yer edinen diğer bir siyasi konu ise, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Muharrem İnce’nin "CHP ile yollarımı ayırıyorum" diyerek partisinden istifa etmesi oldu.

İstifası ve sonrasında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Muharrem İnce, ay boyunca toplam 14 bin 478 habere adını yazdırarak şubat ayının en çok konuşulan siyasi isimleri arasında yerini aldı.

Şubat ayı toplumsal konularının başında gelen Milli Uzay Programı ay boyunca toplam 8 bin 965 habere konu oldu.

Gara Operasyonu ise 5 bin 28 haberde yer aldı.