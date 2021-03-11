İletişim Başkanı Altun: Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı çağrısından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençlere İletişim Fakültelerine tercih yapmaları konusunda çağrıda bulunan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Ülkemizin menfaatlerine karşı medyanın önemli bir bölümü 5. kol faaliyeti yürütüyor. Yalanlar üzerine inşa ettikleri gündemlerini hakikatin sesiyle buluşturmalıyız " dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye atıfta bulunarak şunları söyledi:

"MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı çağrısından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerine karşı medyanın önemli bir bölümü 5. kol faaliyeti yürütüyor. Yalanlar üzerine inşa ettikleri gündemlerini hakikatin sesiyle buluşturmalıyız."

MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı çağrısından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerine karşı medyanın önemli bir bölümü 5. kol faaliyeti yürütüyor. Yalanlar üzerine inşa ettikleri gündemlerini hakikatin sesiyle buluşturmalıyız. https://t.co/zYI82xKtdn — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 11, 2021

​Devlet Bahçeli ise sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum."

Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 11, 2021

​Fahrettin Altun'un konuya ilişkin paylaşımları şu şekilde devam etti:

"Bu medya kuşatmasını da kırmak ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada hakikatin sesini yükseltmek için sürdürdüğümüz iletişim seferberliğinde hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemizin her bir ferdinin bu mücadeleye omuz vereceğine yürekten inanıyorum."

Bu medya kuşatmasını da kırmak ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada hakikatin sesini yükseltmek için sürdürdüğümüz iletişim seferberliğinde hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemizin her bir ferdinin bu mücadeleye omuz vereceğine yürekten inanıyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 11, 2021

"İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde İletişim Fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. İletişim Fakültesi hocalarımızı, öğrencilerimizi ve tüm gençlerimizi Türkiye’nin iletişimini birlikte yapmaya davet ediyorum."

İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde İletişim Fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. İletişim Fakültesi hocalarımızı, öğrencilerimizi ve tüm gençlerimizi Türkiye’nin iletişimini birlikte yapmaya davet ediyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 11, 2021

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