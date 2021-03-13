İYİ Partili Çıray: AK Parti'nin oyu yüzde 17-20, MHP'nin oyu yüzde 4-6

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'uluslararası bir kuruluş adına yapılan ankete' göre, AK Parti'nin oy oranının yüzde 17 ila 20 arasında, MHP'nin oyunun ise yüzde 4 ila 6 aralığında olduğunu söyledi.
Telefonla yapılan anketlerde katılımcıların doğru yanıt veremediğini belirten Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre... AKP yüzde 17-20 MHP yüzde 4-6 Diğerlerine gelince... Sadece İYİ Parti geliyor demekle yetinelim."
Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) March 13, 2021
Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor.
Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre..
AKP %17-20
MHP %4-6
Diğerlerine gelince..
Sadece @iyiparti geliyor demekle yetinelim.
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