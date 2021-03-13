İYİ Partili Çıray: AK Parti'nin oyu yüzde 17-20, MHP'nin oyu yüzde 4-6

İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray, bir ankete göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 17-20, MHP'nin oy oranının ise yüzde 4-6 çıktığını öne sürdü.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'uluslararası bir kuruluş adına yapılan ankete' göre, AK Parti'nin oy oranının yüzde 17 ila 20 arasında, MHP'nin oyunun ise yüzde 4 ila 6 aralığında olduğunu söyledi.

Telefonla yapılan anketlerde katılımcıların doğru yanıt veremediğini belirten Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre... AKP yüzde 17-20 MHP yüzde 4-6 Diğerlerine gelince... Sadece İYİ Parti geliyor demekle yetinelim."

Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor.

Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor.



Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre..

AKP %17-20

MHP %4-6



Diğerlerine gelince..

Sadece @iyiparti geliyor demekle yetinelim. — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) March 13, 2021

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